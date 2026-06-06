◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１―０楽天（６日・甲子園）楽天が阪神に敗れ、３連敗を喫した。序盤から投手戦だった。先発した早川は丁寧にコースへ投げ分けて、打者を料理。４回まで無失点に抑えていたが、試合が５回に動いた。両チーム無得点の５回に１死二塁のピンチを招くと、二塁走者の熊谷に三盗を許す。１死三塁となり、立石に左前適時打を浴びて、先制を許した。早川は６回５安打１失点と好投したが、白星を