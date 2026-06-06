◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク 6-3 DeNA(6日、横浜スタジアム)2連勝中のDeNAは初回に満塁のチャンスをつくるものの、それ以降は苦戦。9回には代打・牧秀悟選手が反撃の2ランを放ちますが、わずか5安打におさえられ連勝ストップとなりました。先発はプロ初登板で初先発を飾った庄司陽斗投手。3回までヒット1本に抑える好投を披露します。しかし4回に正木智也選手に同点弾を浴びると、5回にも捕まり、2本の長打やバントエンド