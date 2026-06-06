◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神1-0楽天(6日、甲子園球場)阪神は5回に立石正広選手のタイムリーヒットで1点を先制すると、先発・村上頌樹投手が6回無失点の好投。その後もリリーフ3投手が失点せず完封勝利を飾りました。打線は相手先発・早川隆久投手の前に苦戦します。序盤3回までは、ヒットは放つものの単発に終わり、なかなか突破口を開けません。それでも5回に先頭の熊谷敬宥選手が四球で出塁すると、村上投手がバントで送り、続