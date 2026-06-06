◇プロ野球セ・パ交流戦 西武5-2中日(6日、バンテリンドーム)中日の草加勝投手が今季初登板で無失点投球をみせました。3点ビハインドの9回、4番手でマウンドへ。先頭打者の長谷川信哉選手にセンター前へヒットを打たれますが、続く小島大河選手をインコースへのストレートで空振り三振。続く代打の岸潤一郎選手も高めのストレートで浅いライトフライに打ち取ります。1番の源田壮亮選手はレフトフライに打ち取り、無失点リリーフと