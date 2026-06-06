女優豊田ルナ（23）が6日、都内で公開中の主演映画「シーシュポスたちのまなざし」（井上博貴監督）の舞台あいさつに出席した。豊田演じる女子大生の黒田真優はドキュメンタリー制作に取り組む。高校時代に憧れの男の先輩が男性教師から不適切な性的行為を受けていたとうわさが流れ、報じられたことで人生が変わってしまったことを題材に取り上げる。豊田は「この作品は2年前に撮影したので、無事に完成したのを見られた時はうれし