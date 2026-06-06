歌手の浜崎あゆみさんが6月5日、自身のインスタグラムを更新。6月2日、3日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで行われた「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」の公演を終え、心境を綴りました。【写真を見る】【浜崎あゆみ】ツアーの画像投稿にファン反響「2日間本当に幸せだった」「終始釘付けでした」浜崎さんは「立川2daysありがとうございました」と、笑顔の絵文字とともに投稿。ステージの画像を複数枚公開しまし