◇交流戦阪神1─0楽天（2026年6月6日甲子園）阪神は楽天に連勝を飾り、カード勝ち越しを決めた。先発の村上は6回5安打無失点と快投。5回には安打と四球で2死二、三塁のピンチを背負ったが、渡辺を右飛に打ち取った。打線は5回先頭に熊谷が四球を選んで出塁すると、続く村上は送りバントを成功させ、チャンスを拡大させた。熊谷が三盗を決め、1死三塁。好機で立石が適時打を放ち、1点を先制した。だが、5回にはまさか