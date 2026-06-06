歌舞伎俳優片岡仁左衛門（82）が6日、東京・ポレポレ東中野で、ドキュメンタリー映画「歌舞伎役者十三代目片岡仁左衛門」（羽田澄子監督）のトークショーを行った。仁左衛門の父で、94年に亡くなった13代目片岡仁左衛門さんの84歳から90歳までを追ったドキュメンタリー作品で、全6巻、計10時間46分という大作。13代目の三十三回忌と羽田監督の生誕100年を記念し、国内では17年ぶりに全6巻の上映が実現した。仁左衛門は父につい