岡山県里庄町で軽乗用車がブロック塀に衝突する事故があり、運転手の女性（75）が死亡しました。 【写真を見る】軽乗用車がブロック塀に衝突運転手の女性（75）が死亡 警察によりますと、6日午前10時45分ごろ、里庄町の町道で75歳の女性が運転する軽乗用車がブロック塀に衝突しました。この事故で女性は病院に運ばれましたが、約3時間後に死亡が確認されました。警察で事故の原因を調べています。