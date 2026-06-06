いつもとは違う石川真佑に海外ファンも反応した(C)Volleyball Worldバレー女子日本代表がネーションズリーグでウクライナ代表を倒して2連勝を飾った。そんな中、大会公式インスタグラムでは、各国のキャプテンたちによる街中での写真を公開し「大会に参戦する各地のキャプテンたちが、威風堂々たるシャトー・フロントナックの前に集結し、その後、コートへと足を踏み入れる。国は違えど、歩んできた道のりは違えど、立つ舞台は