鹿児島県では、活発な梅雨前線の影響で、7日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。7日夕方までの予想雨量は250ミリとなっています。線状降水帯が発生した場合は、局地的に雨量がさらに増えるおそれがあり、また、暗い時間に災害の危険度が高まるおそれがあります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。