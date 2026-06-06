◆国際親善試合日本―南アフリカ（６日・ヤンマーハナサカスタジアム）ＦＩＦＡランク５位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同５８位の南アフリカ女子代表に前半を３―０で終えた。“新生”なでしこジャパンのテーマに「躍動感のあるフットボール」と「走ること」を掲げる狩野倫久新監督は、先発メンバーにＦＷ登録の選手を入れず、ＭＦ谷川萌々子を１トップの位置に配置。ニルス・ニールセン監督は「４―３―