大相撲夏場所で２度目の優勝を果たした小結・若隆景（荒汐）の優勝パレードが６日、地元の福島市の福島駅前で行われた。兄の幕内・若元春（荒汐）、長男・浬（かいり）君とともにオープンカーに乗車し、同駅東口の駅前通りの一本道を３０分かけて走行。沿道に集まった多くの人の声援に手を振りながら応えた。「想像以上の人たちに集まっていただいた。前回の優勝（２２年春場所）はコロナ禍での優勝で、こういったパレードがで