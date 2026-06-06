「ボクシング・ＩＢＦ世界バンタム級挑戦者決定戦」（６日、愛知県国際展示場）同級６位のマイケル・アンジェレッティ（２９）＝米国＝が２-１の判定（１１６-１１１、１１５-１１２、１１２-１１５）で、同級３位のケネス・ラバー（２３）＝フィリピン＝との無敗対決を制し、同級王者ホセ・サラス・レイジェス（２４）＝メキシコ＝への挑戦権を獲得した。デカナルド闘凜生（六島）、栗原恵太（一力）を初回に仕留めるなど、