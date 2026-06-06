俳優の大倉士門が、「みちょぱ」の愛称で知られるタレントで第１子妊娠中の妻・池田美優と千葉県の鴨川シーワールドを訪れる様子を公開した。大倉は６日までにインスタグラムを更新し、「久しぶりに鴨川シーワールドへ」と題して書き出すと、みちょぱと並んで記念撮影をする様子など多数のショットをアップ。「水族館フリークの僕にとっても大好きな水族館夫婦で、しっかり全てのショーも見て超堪能！！特にシャチがやっぱり