巨人の堀田賢慎投手（25）が6日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。優しい人柄が垣間見える場面があった。5月30日の放送では途中で「本日は『アスリート熱ケツ情報』はお休みとなります」とのアナウンス。2週間ぶりとなったこの日のテーマは「もったいない」だった。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された堀田は「紙袋」と即答。「ブラ