◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第３日（６日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、ツアー２勝の片岡尚之（ＡＣＮ）が２位で出て６バーディー、１ボギーでこの日ベストの６６をマークし、通算９アンダーで単独首位に浮上した。ツアー未勝利で大会初出場の出利葉（いでりは）太一郎（フリー）が６８で通算８アンダーの２位。２４年大会覇者