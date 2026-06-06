米沢藩ゆかりの戦国武将で、傾奇者（かぶきもの）と呼ばれた前田慶次の四百十五回忌供養祭が４日、山形県米沢市万世町堂森の善光寺で営まれた。雨上がりの境内では、思い思いに仮装するなどした多くの慶次ファンが集まり、酒井清秀名誉住職（６７）、清法住職（３７）そろっての読経に続き、供養塔に手を合わせ、焼香するなどして慶次をしのんだ。法要後には、米沢市の「おしょうしな観光大使」で格闘家の角田信朗さん（６５）