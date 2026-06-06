◇スーパー耐久第３戦「富士２４時間レース」（６日、６日＝１周４・５６３キロ）気温２０度、曇り空の下、１５時から伝統の２４時間レースがスタートした。ＳＴ―Ｚクラス（１１台）で予選９位からスタートした青山学院自動車部ＧＲスープラＧＴＥＶＯ２（清水啓伸）は１時間を経過して７番手を走行している。ＳＴ―Ｘクラス（７台）はスーパーＧＴのＧＴ３００クラスで大活躍している藤井誠暢がドライブするＳＴ―Ｘクラス（