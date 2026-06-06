先日、アメリカのグーグルはAIを使った新サービス「Gemini Spark（ジェミニ・スパーク）」を発表した。特徴は複数のサイトから情報を集めて、比較した上で予約を完了させたり、パソコンやスマートフォンを閉じている間もバックグラウンドで作業を続けられるというもの。【映像】「カテキョお願いします」高市総理が安野氏に直談判する様子（実際の映像）AIに任せきりにできて便利な反面、Xでは「サイトなどの情報を渡すから情