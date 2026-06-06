「広島−オリックス」（６日、マツダスタジアム）オリックスのドラフト４位・窪田洋祐外野手（１８）が１軍デビューを果たした。前日５日に下半身のコンディション不良で登録抹消となった渡部の代わりに初の１軍昇格。４点を追う五回、代打で登場し、見逃し三振だった。昇格の吉報は「（ＳＧＬでのファーム戦の）試合後、帰りのバスで聞きました。ビックリしたけどうれしかった」とのこと。慌てて新幹線に飛び乗り、マツダス