8回2失点で5勝目を挙げた西武・隅田＝バンテリンドーム西武が逆転勝ち。0―2の六回2死一、三塁から桑原の適時打で1点を返し、続くネビンが11号3ランを放って試合をひっくり返した。隅田は8回2失点で5勝目。篠原がプロ初セーブ。中日の大野は六回に崩れ、3敗目を喫した。6回西武2死一、三塁、ネビンが左中間に逆転3ランを放つ＝バンテリンドーム