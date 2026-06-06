【モデルプレス＝2026/06/06】女優の木村文乃が6月5日、自身のInstagramを更新。子どもの食事を公開した。【写真】38歳ママ女優「ご飯が進化してる」保育園でお昼を食べない第1子用の和食プレート◆木村文乃、子ども用の和食公開木村は「サワラの出汁醤油焼き キャベ千サラダ、トマト 大根のおみそ汁 白胡麻ごはんぶどう、りんご、ブルーベリー」と献立を記し、木製のトレーに料理を並べた子どもの食事を公開。「保育園が変わって2