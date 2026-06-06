【モデルプレス＝2026/06/06】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が6月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のキャミソールワンピース姿を公開した。【写真】29歳人気KPOP美女「語彙力失う美しさ」美スタイル際立つミニキャミワンピ姿◆ジヒョ、美スタイル際立つタイトミニキャミワンピ姿公開ジヒョは、黒いミニ丈のキャミソールワンピース姿を公開。体にピッタリフィットするタイトなデザインで、