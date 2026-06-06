星野源が、韓国の女性ラッパーの公演にサプライズ登場した。去る6月5日、イ・ヨンジは自身のインスタグラムを更新。【写真】イ・ヨンジ、"不適切写真"の投稿を謝罪キャプションには、「星野源先輩がゲストで来てくださった…本当に（泣）光栄…美味しいおやつもスタッフ全員の分まで買ってきて分けてくださった…天使」という文章を綴り、1枚の写真を投稿した。公開された写真は、同日Zepp羽田で開催されたイ・ヨンジの日本ツアー