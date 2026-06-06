【モデルプレス＝2026/06/06】TBSアナウンサーの南後杏子が、6月6日までに自身のInstagramを更新。コスプレを披露した。【写真】25歳美人アナ「板についてる」"ドラゴンボール”孫悟空コスプレ◆南後杏子アナ「ドラゴンボール」悟空コスプレ公開南後アナは「オッス！オラ南悟空！先週水曜日のラヴィット！みてくれてありがとな！！」とコメント。人気アニメ「ドラゴンボール」のキャラクター・孫悟空のオレンジ色のつなぎの衣装を