【モデルプレス＝2026/06/06】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活躍する海保知里アナウンサーが6月5日、自身のInstagramを更新。寝坊した日のお弁当を公開し、話題となっている。【写真】50歳元TBSアナ「充実度すごすぎる」寝坊して最短で準備した日の弁当◆海保知里アナ、最短記録のお弁当公開海保アナは「寝坊しました。お弁当の準備最短記録達成しました」とつづり、写真を投稿。2つ並べられたお弁当は、ご飯に黒ゴマと梅干し