今回、Ray WEB編集部は横文字を使う人について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の桜田マナミは、ある会社でインターンをしているのですが……？横文字ばかり使うめんどくさい上司にうんざり...。このあとも、衝撃発言を連発してきて！？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「この人めんどくさ」横文字ばかり使う上司。さらに【まさかの発言】をしてきて、主人公絶句