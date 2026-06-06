今回、Ray WEB編集部は横文字を使う人について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の桜田マナミは、ある会社でインターンをしています。ですが、ちょっとめんどくさい上司がいて……？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖会議中にメモを取ったら上司が激怒！？その【衝撃の理由】とは...？・前編