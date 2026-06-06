ある5月の休日の昼下がり。都内の小学校で行われていた運動会の観客席に、帽子とマスクで変装する保護者の姿があった。俳優の田中圭（41）である。田中は他のパパたちと同様、子どもたちに混ざって活躍する愛娘の姿に目を細め、全ての種目が終わるまで温かい応援を続けていた。【写真を見る】子供の運動会でのパパ姿の傍ら、深夜にアミューズメントカジノに通う田中圭。バッグには青色の「ラブブ」のぬいぐるみがスキャンダル