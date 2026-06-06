4児の父でタレントのユージ（38）が6日、自身のインスタグラムを更新。愛車のポルシェ「992.2 GT3」を大胆にカスタムしたことを報告した。【写真】愛車が変身！カラープロテクションフィルムを貼った愛車のGT3ユージは「GT3にカラープロテクションフィルム貼ってもらいました」とつづり、ブラックだった愛車が鮮やかなブルーカラーへと変身した姿を公開。「本当はブラックでプロテクションだけ貼ろうと思ってたんですけど、せ