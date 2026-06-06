6日の東京メイン11R・麦秋Sは2番人気メリディアンスター（牡4＝加藤征、父モズアスコット）が中団から豪快に差し切り、ダート戦無傷の3連勝でオープン入りした。前走に引き続き手綱を取ったディーは「少しテンションが高いが、スムーズなレースができた。最後は力強く伸びてくれた」と振り返る。加藤征師は「ワンペースで走るのでダートに替わって良さが出た。今後は夏休みをとって秋に備えたい」と語っていた。