「うちの子、来年入学なのに…まさか特別支援学級を勧められるとは」。佐藤さん（仮名・女性）が面談後に帰り道で涙をこらえたのは、子どもの将来への不安からでした。しかし、のちに就学相談を通じて、わが子に合った少人数の環境を選んだことで、子どもは学校が大好きになったといいます。「最初から通常の学級一択だと思い込んでいたのは、私だったのかもしれない」と話してくれました。【写真】「他の子はできるのに」と悩む母