なでしこジャパンは６月６日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と大阪のYANMAR HANASAKA STADIUMで対戦している。ニルス・ニールセン監督が、優勝した今年３月のアジアカップ後に退任。狩野倫久新監督の初陣となるなか、なんと開始24秒で先制。清水梨紗のアーリークロスに長谷川唯がニアで反応した後、清家貴子が流し込んだ。勢いに乗る清家はさらに19分、鋭いショートカウンターを仕留め、追加点も挙げる。 そして