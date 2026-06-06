2026年５月31日のアイスランド戦で感動の花道に送られ、代表活動に「一旦の区切り」をつけたはずだった吉田麻也。しかし、現地時間６月５日（日本時間６日）、再び日本代表に合流した。「あれだけ送り出されて、よくおめおめと帰ってきたなと（笑）。アイスランド戦を終えて、日本に１日いて、２日にLAに帰って、３日にギャラクシーでトレーニングして、昨日こちらに飛んだという感じですね」日本、アメリカ、メキシコをわずか