カーリングの日本選手権は７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開幕する。６日は横浜市役所で各チームのスキップが出席する会見が行われた。２月のミラノ・コルティナ五輪代表で前回大会優勝のフォルティウス・吉村紗也香（３４）は、五輪後初戦へ「強い姿をもう一度この舞台で発揮したい。みんなが同じ目標を持ってこの日本選手権に向けて準備できた」と語った。チームとしては初出場だったミラノ・コルティナ五輪では、１次リーグ敗退。