俳優の桜田通が縦型ショートドラマプラットホーム「ＲｅｅｌＳｈｏｒｔ」にて配信されるショートドラマ「ホームレス婚〜彼の正体は億万長者？！〜」（１３日０・００）で主演を務めることが６日、分かった。今作は大ヒット作の日本リメーク版で、大逆転シンデレラストーリー。クリスマスイブに結婚式を挙げることを心待ちにしていた三浦彩音（志田音々）は婚約者の九条誠司（梶山武雅）から捨てられ、九条は彩音のいとこの佐々