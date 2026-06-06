タレントの中川翔子が4日、自身のインスタグラムを更新。次男との“親子そっくり”な2ショットを公開した。【写真・動画】そっくりと反響続々！「遺伝したなぁ」中川翔子＆次男のそっくりな親子2ショット中川は「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」と切り出し、チャーミングな特徴をしっかりと受け継いだ次男との写真をアップ。「ますます双子のふた語！が楽しそうお互い目が合うと爆笑してるなに話してるのか