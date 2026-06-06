「ドジャース１−０エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手がメジャー自己最長タイの７回を投げきり、２安打無失点。米球界移籍後最速となる１００・６マイル（１６１・９キロ）を計測した直球、高速スプリット、スライダーを織り交ぜる投球で同最多１０三振を奪った。打線の援護がなく、４勝目は手にできなかったが、ストライク率は７３・５％（７２／９７）をマークし、制球難を完全に克服。防御率は