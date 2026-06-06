J1百年構想リーグ・プレーオフで2戦合計で鹿島を破り優勝を果たし、喜ぶ神戸の選手たち＝メルスタ明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド第2戦（6日・メルカリスタジアムほか＝10試合）西1位の神戸はアウェーで東1位の鹿島に0―2で敗れたが、2戦合計5―2で優勝した。第1戦は引き分けだった東西2位対決はC大阪がFC東京を3―1で下し、3位で終えた。百年構想リーグはJリーグのシーズン移行に備えた特別大会として行われ