◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―５西武（６日・バンテリンドーム）西武は投打がかみ合い、前夜のサヨナラ負けを振り払う逆転勝ちを収めた。先発・隅田知一郎投手は８回３安打２失点で５勝目。初回は３者凡退の立ち上がりも、２回無死一塁で板山に先制の２ランを浴びたが、その後は走者を出しながらも粘投し、味方の反撃を呼び込んだ。打線は２点を追う６回、２死からカナリオが死球で出塁すると盗塁を仕掛け、相