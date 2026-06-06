【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが2026年6月6日、東京体育館にて開催された。TOWA（濱田永遠）のデビューが決定し、INI（アイエヌアイ）の許豊凡との共通点に注目が集まっている。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」TOWA、デビュー決定この日の前日に19歳の誕生日を迎えたTOWAは、第3回順位発表式