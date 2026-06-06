【モデルプレス＝2026/06/06】元格闘家の魔裟斗が6月4日、自身のInstagramを更新。自身の筋肉を披露し、話題が寄せられている。【写真】元格闘家47歳「全身バランス神」夫婦で筋肉美披露◆魔裟斗、鍛え上げられた筋肉美披露魔裟斗は「筋トレとプロテインでムキムキです」とつづり、写真を投稿。階段に座った魔裟斗は、タンクトップにショートパンツを合わせ、プロテインの容器を胸の前で両手で持ち、肩や上腕二頭