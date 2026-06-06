【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。「KO1KEYZ」（コイキーズ）としてデビューするメンバーが決定。ここではデビューが決まった12人のスピーチをまとめる。【写真】「日プ」最新シリーズデビューメンバー12人一覧◆「KO1KEYZ」（コイキーズ）デビューメンバー12人、涙の決意表明最初に呼ば