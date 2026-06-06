毎日の掃除はフローリングワイパーでちゃちゃっと、時間のある週末にときどき掃除機、というのがわが家のお掃除事情。汚れが目に余ってきたらやっとふき掃除……となるわけですが、間近で汚れに向き合うと気になってしまうのが床板と床板の間の溝汚れ。表面をなぞるだけのふき掃除では取れないんです。どうしたものかと思っていたので、Seriaでこのパッケージと目が合ったとき、「これだ！」と即買いしました。●凄腕みぞ用ヘラ1