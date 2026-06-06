【モデルプレス＝2026/06/06】女優の佐々木希が6月5日、自身のInstagramを更新。2006年からの過去ショットを一挙公開した。【写真】38歳国民的女優「美をずっと保っててすごい」デビューから20年間の過去ショット◆佐々木希、過去ショット一挙公開佐々木は、過去ショットをスライドで一挙公開。まだ幼さの残る2006年のデビュー当時から現在までをその年のテロップを入れながら披露し、「20th anniversary」と20周年を迎えたことを