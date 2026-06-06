【モデルプレス＝2026/06/06】タレントの安田美沙子が5月24日、自身のInstagramを更新。最近作ったという手料理の数々を公開し反響を呼んでいる。【写真】44歳2児のママタレ「体にも良さそう」蒸し物にハマっている最近作った手料理◆安田美沙子、最近作った料理たち安田は「最近のお料理たち。。。」とつづり、写真を複数枚投稿。「＃みさこクッキング」「＃蒸し物にはまりつつある」などとハッシュタグを付け最近作った料理を披