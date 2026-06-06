香川県高校総体2026 【香川県高校総体】6日、サッカー男子の3回戦8試合が行われ、高松商や四学香川西などが勝利しました。高松中央はPK戦で11-10の大激戦を制しました。 〈3回戦〉寒川 2-1 高松南大手前高松 5-0 丸亀城西高松商 5-0 志度坂出商 1-0 高松北観音寺一 1-0 高松工芸尽誠学園 10-0 善通寺一高松中央 1-1 高松桜井(※PKで11-10で高松中央が勝利)四学香川西 7-0 高松西