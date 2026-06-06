◇プロ野球セ・パ交流戦西武5−2中日(6日、バンテリンドーム)中日は逆転負けで再び借金「16」となりました。2回、板山祐太郎選手が隅田知一郎投手からライトスタンドへの5号2ランを放ち、先制に成功。先発の大野雄大投手は5回までわずか1安打とスコアボードに「0」を並べます。ところが6回、大野投手が突如崩れました。2アウトからカナリオ選手に死球を与えると、盗塁と悪送球でピンチが拡大。さらに四球でランナーをためると、