6月6日、福岡第一高等学校 第一薬科大学内 都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」が行われ、U18男子日本代表がチャイニーズ・タイペイ代表との第3戦に臨んだ。 前日の5日が休養日だったこともあり、日本は試合開始から白谷柱誠ジャック（福岡大学附属大濠高校）、越圭司（コンコーディア・ルーテラン高校オマハ校）の連続得点でスタート。その後、点の取り合